Χανιά: Πτώση παιδιού ενός έτους από μπαλκόνι, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ

Ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ ανέφερε πως το παιδί νοσηλεύεται με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα

Παιδί ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων και νοσηλεύεται διασωληνωμένο, σε κωματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής της 17χρονης μητέρας και έπεσε από το μπαλκόνι το βράδυ της Πέμπτης.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων ο αναπληρωτής διοικητής του ΠΑΓΝΗ σημείωσε πως το παιδί νοσηλεύεται με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

