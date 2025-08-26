Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον 4ο όροφο

Γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας και σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, η γυναίκα ηλικίας περίπου 45 ετών, αφού πρώτα φέρεται να απείλησε πως θα πέσει, στη συνέχεια έκανε πράξη την απειλή της κι έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου, λίγα μέτρα μετά την συμβολή της με την Δ. Σταϊκου.

Τις φωνές της άκουσαν περίοικοι που ενημέρωσαν τις αρχές, αφού η γυναίκα για μερικά λεπτά βρίσκονταν στο εξωτερικό μέρος του μπαλκονιού με το θέαμα να προκαλεί σοκ σε γείτονες και περαστικούς.

Eπί τόπου είχε σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική σε μια δραματική προσπάθεια η γυναίκα να μεταπειστεί. Για το λόγο αυτό μάλιστα πυροσβέστες προσπάθησαν να τοποθετήσουν κάποιο ειδικό στρώμα. Η γυναίκα όμως έπεσε, χάνοντας τη ζωή της, προτού το στρώμα φουσκώσει.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η 45χρονη πρόσφατα είχε ανοίξει εμπορικό κατάστημα στο Αγρίνιο, ενώ αντίστοιχο κατάστημα διατηρούσε και στην Ιτέα, όπου διέμενε μέχρι πρόσφατα. Ήταν μητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα του Αγρινίου.