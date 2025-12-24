ΕΛΛΑΔΑ
Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες αγνοείται από την Τρίτη

Silver Alert για τον αγνοούμενο στις Σέρρες
Silver Alert για την εύρεση του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Πορροΐων στις Σέρρες, Κωνσταντίνου Γκίνη, που αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Στην έρευνα συμμετέχουν πυροσβέστες και αστυνομικοί οι οποίοι «χτενίζουν» την περιοχή, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό του παραμένουν άκαρπες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, τελευταία φορά που τον είδαν ήταν με το αυτοκίνητο του τύπου τζιπ στα Κάτω Πορρόια ενώ το κινητό του το είχε αφήσει στο σπίτι του. Λόγω της ομίχλης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν drone.

Κλειδί για τον εντοπισμό του μπορεί να αποδειχθεί το smart watch ρολόι που φορά.

