Καβάλα: Ιερέας εξαπάτησε ηλικιωμένο και υπεξαίρεσε 259.000 ευρώ

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για έναν 46χρονο ιερέα στην Καβάλα, ο οποίος κατηγορήθηκε πως υπεξαίρεσε το ποσό των 259.000 ευρώ από έναν 75χρονο άνδρα.

Η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τον ιερέα στην Καβάλα έγινε γνωστή πριν από λίγες ημέρες, με τον 46χρονο να καταδικάζεται σε οκτώ χρόνια φυλάκισης με αναστολή.

Όλα άρχισαν, όταν ο 75χρονος άνδρας στην Καβάλα βρήκε καταφύγιο στο σπίτι του ιερέα, καθώς σύμφωνα με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αντιμετώπιζε προβλήματα με την οικογένειά του.

Ο ιερωμένος τον πλησίασε, μαθαίνοντας πως ο ηλικιωμένος έχει στην τράπεζα ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2021, ο 75χρονος πήγε στο σπίτι του παππά, όπου έμενε στο υπόγειο του σπιτιού του.

Όπως έγινε γνωστό, ο ιερέας έπεισε τον 75χρονο να τον κάνει συνδικαιούχο στον τραπεζικό του λογαριασμό, και έτσι κατάφερε να αποσπάσει σύμφωνα με τις καταθέσεις των τραπεζικών υπαλλήλων το μεγάλο ποσό.

Μάλιστα, από τις έρευνες της Αστυνομίας προέκυψε πως ο 46χρονος είχε μεταφέρει το ποσό των 174.638 ευρώ στον προσωπικό του λογαριασμό, είχε «σηκώσει» από το ΑΤΜ 77.000 ευρώ, ενώ είχε «χαλάσει» σε ψώνια 7.945 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ενδυμάτων: Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απάτες με κρυπτονομίσματα: Τι πρέπει να γνωρίζετε και πώς να μην πέσετε θύμα