Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν ανήλικο σε αγώνα βόλεϊ γιατί τους ενοχλούσε το τύμπανο

Έναν 52χρονο και έναν 56χρονο συνέλαβαν χθες, Κυριακή, οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορούνται ότι χτύπησαν ανήλικο σε γήπεδο βόλεϊ, λόγω του τυμπάνου που «έπαιζε» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε γήπεδο βόλεϊ στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, ενώ μετά τις συλλήψεις των δύο ενηλίκων, σχηματίστηκε δικογραφία με αποτέλεσμα να απολογηθούν στον εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. τονίζει τα εξής: «αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, απογευματινές ώρες χθες (21-12-2025) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών 56χρονος για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού».

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση στον ανήλικο

«Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας συνέλαβαν, απογευματινές ώρες χθες (21-12-2025) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου 52χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στην περιοχή των Συκεών 56χρονος για παράβαση του Νόμου περί αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αγώνα βόλεϊ, εντός γηπέδου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και λόγω όχλησης τους από τύμπανο που έφερε ανήλικος, του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».