Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Κλειστή η εθνική οδός

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Μάλγαρα, με αποτέλεσμα κλειστά να παραμένουν αυτή την ώρα και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε σε ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά τα διόδια των Μαλγάρων, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έχουν σπεύσει 22 πυροσβέστες, με δέκα οχήματα.

Λόγω του έντονου καπνού και των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, κρίθηκε απαραίτητη σε συνεννόηση με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων για λόγους ασφαλείας.

Στόχος των πυροσβεστών είναι να περιορίσουν την πυρκαγιά όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία η ΠΑΘΕ.

Με πληρφορίες από ΕΡΤ