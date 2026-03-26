Έσβησε η φωτιά στην Κεφαλονιά: Κατέκαψε 300 στρέμματα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, ενώ από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα Canadair

Φωτ. αρχέιου από εναέρια ρίψη ενός Canadair / Eurokinissi
Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε το βράδυ της Τετάρτης η φωτιά, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην Κεφαλονιά, σε δασική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μαυράτα, στη Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόνων, στον Δήμο Αργοστολίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αργοστολίου, Διονύσης Κωνσταντάτος, η φωτιά έκαψε περίπου 300 στρέμματα και ελαιόδεντρα, ενώ ήταν δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, ωστόσο, δεν απείλησε κάποιον οικισμό.

Ανέφερε επίσης, ότι για στην κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, πεζοπόρο τμήμα από την Πάτρα, 5 οχήματα, μηχανήματα έργου, ιδιώτες με υδροφόρες και εθελοντές, ενώ, από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα Canadair.

Τέλος, ο κ. Κωνσταντάτος πρόσθεσε, ότι η Πολιτική Προστασία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς, από κοινού με εθελοντικές ομάδες, είναι σε ετοιμότητα ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς, πραγματοποιεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΥΤΗΣ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΜΕΡΑ

Ελλάδα / Πώς συνέβη η τραγωδία στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Στο «Πηγάδι του Διαβόλου» εντοπίστηκε ο δύτης

Κάμερα κατέγραψε τις τελευταίες του στιγμές - Η σορός του 34χρονου έχει εγκλωβιστεί στο σημείο και έχει σχεδιαστεί νέα επιχείρηση για την ανάσυρση, πιθανόν το ερχόμενο Σάββατο
