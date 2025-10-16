Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό 11χρονου από άλλους μαθητές στο Δημοτικό

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες μετά από καταγγελία μητέρας για τον ξυλοδαρμό του παιδιού της σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, ζήτησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Η μητέρα του 11χρονου μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου κατήγγειλε ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι από άλλο μαθητή με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ όταν σηκώθηκε τον χτύπησε και δεύτερος μαθητής. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό στο σχολείο, επιρρίπτοντας ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου για πλημμελή αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

Θεσσαλονίκη: Δεν ήταν συμμαθητές του αλλά μαθητές της Ε' τάξης

«Πληροφορήθηκα το περιστατικό σήμερα το πρωί και ζήτησα να ενημερωθώ σχετικά από τη διευθύντρια του σχολείου. Ζήτησα από τη διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης να διενεργηθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κόπτσης, διευκρινίζοντας ότι επικοινώνησε και με τη μητέρα του 11χρονου, με την οποία πρόκειται να συναντηθεί. «Αυτό που της είπα είναι να στείλει το παιδί στο σχολείο, τη διαβεβαίωσα ότι το παιδί θα είναι ασφαλές στο σχολείο, ότι είναι υποχρέωσή μας να το φροντίζουμε αυτό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στο δημοτικό θα βρίσκεται αύριο και ψυχολόγος.

Το περιστατικό συνέβη αυτή την εβδομάδα, την ώρα που οι μαθητές έμπαιναν στις αίθουσες μετά το δεύτερο διάλειμμα. Οι μαθητές που χτύπησαν τον 11χρονο μαθητή της ΣΤ' τάξης, προκαλώντας του μώλωπες, δεν ήταν συμμαθητές του, αλλά μαθητές της Ε' τάξης.