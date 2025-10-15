Θεσσαλονίκη: Θύμα συστηματικού bullying 11χρονος - Τον χτύπησαν στο διάλειμμα

Περιστατικό ενδοσχολικής βίας καταγράφηκε σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 11χρονος, όπως κατήγγειλε η μητέρα του, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Η μητέρα του 11χρονου στη Θεσσαλονίκη μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας μεταξύ άλλων πως ο γιος της είναι θύμα ενδοσχολικού bullying τα τελευταία τρία χρόνια.

«Ο γιος μου την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα. Εκείνη την ώρα κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές» είπε αρχικά.

»Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που βρισκόταν στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι έπεσε ξύλο και τους πήρες και τους μετέφερε στο γραφείο της διευθύντριας» ανέφερε ακόμη η μητέρα του 11χρονου στη Θεσσαλονίκη, και στην συνέχεια τόνισε ότι επισήμανε ότι ο γιος της δεν είχε προηγούμενα με αυτά τα παιδιά, ενώ αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά.

Θεσσαλονίκη: Η καταγγελία για τη διευθύντρια

«Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι "μάθετε στο παιδί σας να μην δίνει σημασία"» πρόσθεσε η μητέρα του 11χρονου στη Θεσσαλονίκη, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο.

Στη συνέχεια υπογράμμισε: «Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας ότι το παιδί μου το χτύπησαν στο κεφάλι. Ήρθα στις 13:10 στο σχολείο για να δω τι κάνει, γιατί το συγκεκριμένο παιδί τρώει bullying από το 2024, από την ώρα που ήρθαμε σε αυτό το σχολείο. Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι "μάθετε στο παιδί σας να μην δίνει σημασία". Μάλιστα η διευθύντρια την πρώτη φορά που ο γιος μου έπεσε θύμα bullying, μου ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά είναι από καλές οικογένειες. Συγνώμη αλλά εμείς από που είμαστε, μας ξέρουν;»

Παράλληλα, ανέφερε: «Είμαι στο προαύλιο του σχολείου πάρα πολλές φορές και χθες πήγε στην πρωτοβάθμια να αναφέρω το σκηνικό για το συγκεκριμένο σχολείο, ότι αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια και μου είπαν ότι "απαγορεύεται να κυρία μου να είστε έξω από το σχολείο". Εμείς που κάνουμε τα πάντα μέσα στο σχολείο για να προστατεύσουμε το παιδί μας είμαστε παράνομοι και οι υπόλοιποι είναι νόμιμοι;» και στην συνέχεια επισήμανε ότι υπάρχουν και άλλοι γονείς αλλά ο καθένας το διαχειρίζεται μόνος του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Θεσσαλονίκη: Ένοχη νηπιαγωγός για 4χρονο που ξέφυγε από την τάξη και βρέθηκε στον δρόμο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Κως: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονων μαθητριών έξω από σχολείο