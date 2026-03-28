Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι εισέβαλαν σε μπαρ και χτύπησαν θαμώνες

Βίαιο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03) σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Ειδικότερα, κουκουλοφόροι, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, εισέβαλαν σε μπαρ και ξεκίνησαν να πετούν και να σπάνε αντικείμενα.

Η συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη

Μετά από λίγο σημειώθηκε και η συμπλοκή, καθώς οι άγνωστοι επιτέθηκαν σε θαμώνες.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ήδη έχουν προχωρήσει σε 2 προσαγωγές.