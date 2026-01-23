Ξυλοδαρμός εκδότη έξω από το σπίτι του

Θύμα ξυλοδαρμού -από αγνώστους- έπεσε το βράδυ της Πέμπτης (22/1), έξω από το σπίτι του στον Βόλο, ο εκδότης της «ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» Αρχιμήδης Καρεκλίδης.

Δύο άτομα φέρεται να προσέγγισαν τον εκδότη, ο οποίος είχε μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, κι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, τον έσπρωξαν αρχικά και στη συνέχεια, του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, οι φερόμενοι ως δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, με τον εκδότη να ειδοποιεί τις διωκτικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Οι θύτες παραμένουν ασύλληπτοι, ενώ ο εκδότης, μετά την επίθεση, μετέβη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες γιατρούς, οι οποίοι τον υπέβαλαν στις απαραίτητες εξετάσεις.