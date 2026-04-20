Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: «Ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Οι πρώτες δηλώσεις του 66χρονου

Τις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις έκανε ο 66χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς.

Ο άνδρας μίλησε για πρώτη φορά στο Mega και την εκπομπή «Live News» και περιέγραψε όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ, λίγες ώρες πριν η 19χρονη πεθάνει.

«Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες περίπου και με ξανακάλεσαν... μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα και το κινητό μου. Εκεί για πρώτη φορά(στην ομαδική συνομιλία), ο Ο… με κάλεσε και είχε συνακρόαση, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα "Μυρτώ" αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα... Το μοιραίο βράδυ, 23.38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα, φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν… δεν κατάλαβα. Σε όχι καλή κατάσταση. Και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι, τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Της είπα, εντάξει, γονείς είναι. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, επέμενε. Της λέω κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω εγώ, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις. Όχι, δεν έχω κανέναν», ανέφερε αρχικά ο 66χρονος.

«Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα»

Στη συνέχεια, όπως είπε ο ίδιος, πρότεινε να στείλει λεφτά στη 19χρονη και επιπλέον να τη φιλοξενήσει στην Πρέβεζα ή στο σπίτι του στην Αθήνα.

«Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις. Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε κι ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις. Κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Ναι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, μου έλεγε. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN. Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό το κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου τα στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν», συνέχισε ο 66χρονος.

«Μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα»

Κατόπιν, ο 66χρονος περιέγραψε τη βιντεοκλήση με την 19χρονη ενώ εκείνη βρισκόταν σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Μάλιστα, ο ίδιος θυμάται να ακούει να μπαίνει κάποιος στο δωμάτιο και τη 19χρονη να τον «κλείνει» απότομα.

«Μετά μου έστειλε φωνητικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04.04 νομίζω… 04.02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου είναι σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντι από το πρόσωπό της. Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει να, βρήκα δωμάτιο. Είμαι εντάξει. Λέω εντάξει, να χαλαρώσεις. Καλό ύπνο και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω κι έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε α ο… Δεν ξέρω αν είπε "Δημήτρης" ή όχι. Δεν το θυμάμαι. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά αυτά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα».