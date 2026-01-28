Ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τις 20 καλύτερες χώρες: Τα 2 μέρη που ξεχωρίζουν στην Ελλάδα

Το Moneycontrol, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα οικονομικά και ενημερωτικά sites στην Ινδία, παρουσίασε τα αποτελέσματα των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025, όπου ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τις χώρες που ξεχώρισαν περισσότερο τη χρονιά που πέρασε.

Οι χώρες δεν ξεχώρισαν για τον πολυτελή τρόπο ζωής ή τη «βιτρίνα», όπως αναφέρει ο ίδιος ο ιστότοπος, αλλά για την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό, τη βιωσιμότητα και την αίσθηση σύνδεσης που προσφέρουν.

Η λίστα αποτυπώνει πώς έχει αλλάξει το ταξίδι μετά την πανδημία: λιγότερα checklists και περισσότερες εμπειρίες, λιγότερος μαζικός τουρισμός και περισσότερη ουσία. Από διαχρονικά αγαπημένους προορισμούς έως ανερχόμενα διαμάντια, αυτές είναι οι 20 καλύτερες χώρες του κόσμου για το 2025, όπως τις ψήφισαν οι ίδιοι οι ταξιδιώτες — και ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης για το travel bucket list του 2026.

Οι 20 καλύτερες χώρες του κόσμου που ψήφισαν ταξιδιώτες

Ιαπωνία (95,36)

Στην κορυφή για ακόμη μία χρονιά, η Ιαπωνία μαγεύει με την απόλυτη ισορροπία παράδοσης και μέλλοντος: από τους ήσυχους ναούς του Κιότο μέχρι τα neon του Τόκιο. Ελλάδα (92,31)

Ηλιόλουστα νησιά, ασβεστωμένα χωριά και φαγητό που μιλάει στην ψυχή — η Ελλάδα συνδυάζει την ομορφιά με τη ζεστασιά. Οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν τώρα μικρότερα διαμάντια όπως η Νάξος και η Σύρος, όπου η τοπική ζωή εξακολουθεί να είναι έντονη. Πορτογαλία (92,08)

Με ήρεμο ρυθμό, μουσική με ψυχή και πόλεις όπως η Λισαβόνα και το Πόρτο, εξελίσσεται σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού. Ιταλία (92,02)

Διαχρονική, αλλά πλέον με έμφαση σε μικρά χωριά, γαστρονομικές διαδρομές και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Ισπανία (91,96)

Ζωντάνια, tapas και flamenco, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για περιοχές όπως η Χώρα των Βάσκων και η Γρανάδα. Τουρκία (91,91)

Σταυροδρόμι πολιτισμών: από τα παζάρια της Κωνσταντινούπολης έως τα τοπία της Καππαδοκίας. Ιρλανδία (91,59)

Φύση, ιστορίες και παμπ που σε κάνουν να νιώθεις σαν στο σπίτι σου. Κροατία (91,56)

Η Αδριατική λάμπει, με τους ταξιδιώτες να εξερευνούν νησιά πέρα από το Ντουμπρόβνικ. Γαλλία (91,24)

Περισσότερο από το Παρίσι: Προβηγκία, Μπορντό και Αλσατία κερδίζουν έδαφος. Καναδάς (90,94)

Άγρια φύση και πολυπολιτισμικές πόλεις σε τέλεια ισορροπία. Ελβετία (90,82)

Λίμνες, Άλπεις και υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση. Μεξικό (89,52)

Πέρα από τις παραλίες, πολιτισμός, γαστρονομία και ιστορία. Γερμανία (89,40)

Πράσινες πόλεις, τέχνη και ανανεωμένο ενδιαφέρον για την ύπαιθρο. Ινδία (88,95)

Ένας ολόκληρος κόσμος σε μία χώρα, γεμάτος αντιθέσεις και πνευματικότητα. Ταϊλάνδη (88,06)

Από την ένταση της Μπανγκόκ έως πιο ήσυχες γωνιές όπως το Chiang Rai. Μαρόκο (87,66)

Χρώματα, μπαχαρικά και τοπία από το Σαχάρα μέχρι το Chefchaouen. Αυστρία (86,86)

Αυτοκρατορική ιστορία, μουσική και αλπικές αποδράσεις. Ντομίνικα (86,62)

Το «Νησί της Φύσης», παράδεισος για eco-travelers. Μπουτάν (86,31)

Η χώρα που μετρά την ευτυχία αντί για το ΑΕΠ συνεχίζει να εμπνέει. Νότια Αφρική (85,08)

Σαφάρι, κρασιά, πόλεις και έντονη πολιτισμική ταυτότητα.

