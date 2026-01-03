Το ελληνικό νησί που προτείνει το Euronews ως «ήσυχη» εναλλακτική για διακοπές το 2026

Με τίτλο άρθρου «δεν μπορείς να την παλέψεις με τα πλήθη στους αγαπημένους σου προορισμούς την επόμενη χρονιά; διάλεξε αυτές τις εναλλακτικές αντί γι' αυτούς», το Euronews παρουσιάζει διαφορετικές επιλογές, μεταξύ αυτών και ένα ελληνικό νησί, για τις φετινές καλοκαιρινές -και όχι- μόνο διακοπές.

Ο υπερτουρισμός και τα ακραία κύματα ζέστης αλλάζουν ριζικά τον χάρτη των διακοπών στην Ευρώπη. Το 2025 ήταν χρονιά-ρεκόρ για προορισμούς όπως η Βαρκελώνη, η Βενετία, η Μύκονος και το Ντουμπρόβνικ, με αυξημένες τιμές, εξαντλημένους κατοίκους και διαδηλώσεις κατά του μαζικού τουρισμού. Το αποτέλεσμα; Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες στρέφονται σε «destination dupes», δηλαδή λιγότερο γνωστές πόλεις και περιοχές που προσφέρουν παρόμοια εμπειρία, αλλά χωρίς τα πλήθη, γράφει το Euronews.

Όπως ειπώθηκε, το Euronews έχει επιλέξει και ένα ελληνικό νησί ως εναλλακτική της Μυκόνου, παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του και χαρακτηρίζοντάς 'το ως «αντίδοτο» για το «νησί των Ανέμων».

Αυτές είναι μερικές από τις ευρωπαϊκές εναλλακτικές που ξεχωρίζουν για το 2026

Χιρόνα αντί για Βαρκελώνη

Μόλις μία ώρα από τη Βαρκελώνη, η Χιρόνα προσφέρει την ίδια καταλανική γοητεία, μεσαιωνική αρχιτεκτονική και ιστορία - χωρίς τα κρουαζιερόπλοια και τον ασφυκτικό συνωστισμό. Είναι αισθητά πιο οικονομική, με χαλαρό ρυθμό ζωής, στενά λιθόστρωτα σοκάκια, καλοδιατηρημένη εβραϊκή συνοικία και πανοραμικές βόλτες στα μεσαιωνικά τείχη.

Λιουμπλιάνα αντί για Βενετία

Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας συγκρίνεται όλο και συχνότερα με τη Βενετία: κανάλια, παστέλ κτίρια, γέφυρες και έντονη κουλτούρα καφέ. Η διαφορά είναι ότι η Λιουμπλιάνα παραμένει πιο ήσυχη, πιο φιλική στους πεζούς και πολύ πιο προσιτή οικονομικά, με λιγότερους τουρίστες και περισσότερους χώρους πρασίνου.

Τήνος αντί για Μύκονος

Καθώς τα δημοφιλή κυκλαδίτικα νησιά ασφυκτιούν, η Τήνος εξελίσσεται στο ιδανικό «αντίδοτο» στη Μύκονο. Λευκά χωριά, αυθεντική κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα, όμορφες παραλίες και λιγότερη εμπορευματοποίηση συνθέτουν ένα νησί που παραμένει ανθρώπινο και πιο προσιτό, μακριά από την ακριβή και θορυβώδη σκηνή των πάρτι.

Σαλέρνο αντί για Αμάλφι

Για όσους θέλουν τη δραματική ακτογραμμή και την ιταλική κομψότητα της Αμάλφι χωρίς τις εξωφρενικές τιμές, το Σαλέρνο αποτελεί ιδανική λύση. Ιστορικό κέντρο, μεσαιωνικά σοκάκια και εξαιρετική κουζίνα, με πολύ καλύτερη σύνδεση με τρένα και πλοία και σαφώς λιγότερο τουριστικό κορεσμό.

Ροβίνι αντί για Ντουμπρόβνικ

Στην Ιστρία της Κροατίας, το Ροβίνι προσφέρει το ίδιο παραμυθένιο σκηνικό με τείχη, λιθόστρωτα και θέα στην Αδριατική - χωρίς τα πλήθη των fans του Game of Thrones. Ρομαντικό, γραφικό και πιο ήσυχο, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν Κροατία χωρίς υπερτουρισμό.

Τουλούζη αντί για Παρίσι

Για όσους αγαπούν τη γαλλική κουλτούρα αλλά κουράστηκαν από το «τουριστικό Παρίσι», η Τουλούζη προτείνεται ως πιο χαλαρή και προσιτή εναλλακτική. Με ροζ τερακότα κτίρια, τον ποταμό Γαρόννη και έντονη τοπική ζωή, συνδυάζει πολιτισμό, γαστρονομία και χώρο – χωρίς το ακριβό τίμημα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το 2026, το ταξίδι φαίνεται πως αλλάζει φιλοσοφία: λιγότερα πλήθη, περισσότερη αυθεντικότητα και προορισμοί που επιτρέπουν να ζήσεις τον τόπο, όχι απλώς να τον προσπεράσεις.

Με πληροφορίες από Euronews

