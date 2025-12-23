Υπόθεση Μαζωνάκη: «Άκουσα από την τηλεόραση για την παραίτησή μου» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής

Οι δηλώσεις του Στέφανου Παπαδόπουλου στον απόηχο όλων όσων ακούγονται τις τελευταίες ημέρες - «Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”»

Από την τηλεόραση έμαθε ότι απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν ο Στέφανος Παπαδόπουλος, στον απόηχο της υπόθεσης με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο 21χρονος που πριν λίγες ημέρες κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, μίλησε σε κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» μετά την είδηση της απόλυσής του, σημειώνοντας ότι το έμαθε από την τηλεόραση.

Όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας, ο ιδιοκτήτης του κέντρου στο οποίο εμφανιζόταν προχώρησε σε αυτή την κίνηση, καθώς θεωρεί μεταξύ άλλων ότι ο 21χρονος σπιλώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από την κίνηση του.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος από την πλευρά του, υποστηρίζει πως δεν έχει μετανιώσει στιγμή για την κίνησή του. «Δεν έχω μετανιώσει καθόλου για την μήνυση που υπέβαλλα. Ο κόσμος με στηρίζει και είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα βγει η αλήθεια. Θα το πάω μέχρι τέλους», ανέφερε αρχικά.

«Άκουσα κάποιες ανακρίβειες. Το Σάββατο που άνοιξε το μαγαζί με ενημέρωσαν να μην πάω, δεν είπα ψέματα ότι ήμουν άρρωστος, απλά δεν ήθελα να τους εκθέσω. Δεν ήθελα να πω ότι εκείνοι μου είπαν να μην πάω για να μην τους εκθέσει ο κόσμος. Άκουσα την ατάκα “πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη”. Ο κάθε Μαζωνάκης. το κάθε όνομα, επειδή είναι όνομα, τι σημαίνει; Επειδή εγώ δεν είμαι διάσημος, δεν έχω το κύρος να καταγγείλω κάποιον; Αν ήμουν γυναίκα θα μπορούσα;», συνέχισε.

«Από το μαγαζί δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου. Ό,τι έμαθα και άκουσα ήταν από την τηλεόραση», κατέληξε.