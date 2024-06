Σύμη: Τραυματίστηκε αστυνομικός στο σημείο που βρέθηκε η σορός του παρουσιαστή του BBC

Μερικά μέτρα από την παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη, σε ένα χαντάκι ακριβώς δίπλα από την περίφραξη της παραλίας, πίσω από ένα μπιτς μπαρ, βρέθηκε την Κυριακή το πρωί, η σορός του άτυχου παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλι.

Το εν λόγω χαντάκι βρίσκεται σε μία κατάξερη πλαγιά με πέτρες και βράχια, κάπως απόκρημνη, πάνω από την παραλία της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη.

Τραγική ειρωνεία, που επιβεβαιώνει το δύσβατο του εδάφος είναι το γεγονός πως ένας αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλι, μετά από λίγη ώρα διακρίνεται στα πλάνα να μεταφέρεται με φορείο.

A police officer involved in the recovery of a man's body close to where Dr Michael Mosley disappeared has suffered a suspected broken leg. pic.twitter.com/RLxnB5QKcc