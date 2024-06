Σύμη: Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ για την εύρεση της σορού του Μάικλ Μόσλι

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι βρέθηκε στη Σύμη η σορός του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλι, που αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη.

Η σορός του άτυχου παρουσιαστή του BBC βρέθηκε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας σε ένα «χαντάκι» ακριβώς δίπλα από την περίφραξη της παραλίας, λίγα μόλις μέτρα πίσω από ένα μπιτς μπαρ.

«Βρέθηκε πτώμα στην έρευνα για τον δρ. Μάικλ Μόσλι: Η αστυνομία ανακάλυψε μετά από τεράστιες έρευνες για τον γκουρού υγείας της Mail που χάθηκε κατά τη διάρκεια περιπάτου για διακοπές στο ελληνικό νησί της Σύμης», αναφέρει σε άρθρο της η Daily Mail.

«Βρέθηκε πτώμα στη διάρκεια των ερευνών για τον παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι», αναφέρει το BBC. Αστυνομική πηγή, μιλώντας στο BBC για την ανακάλυψη του πτώματος είπε στο BBC News ότι ήταν νεκρός «εδώ και αρκετές ημέρες».

Οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι η σορός ενός άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο αγνοούμενος Βρετανός γιατρός Μάικλ Μόσλι βρέθηκε στο νησί της Σύμης. Ο Μόσλι εξαφανίστηκε αφού πήγε για μια βόλτα στο νησί. «Βρέθηκε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας», είπε στον Guardian ο αντιδήμαρχος του νησιού Νικήτας Γρύλλης. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι αυτός».

To Associated Press αναφέρει: «Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το πτώμα που πιστεύεται ότι είναι του αγνοούμενου Βρετανού τηλεοπτικού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι βρέθηκε σε ελληνικό νησί το πρωί της Κυριακής. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, είπε ότι το πτώμα βρέθηκε σε μια βραχώδη ακτή από ιδιωτικό σκάφος και ότι εκκρεμεί η επίσημη αναγνώριση».

Σύμφωνα με τον Independent, οι πυροσβέστες από χθες ερευνούσαν ένα σύστημα σπηλαίων, που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ως «η Άβυσσος». Όπως εξηγούν, το δίκτυο των σπηλαίων, το οποίο βρίσκεται σε μια γραφική παραλία, αποτελείται από δεκάδες τούνελ, που μπορούν γρήγορα να γεμίσουν με θαλασσινό νερό.

