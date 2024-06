Νεκρός στη Σύμη ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλι

Νεκρός βρέθηκε το πρωί της Κυριακής ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλι, ο οποίος αγνοούνταν στη Σύμη εδώ και πέντε μέρες.

Ο 67χρονος παρουσιαστής του BBC αγνοούνταν από το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης 5 Ιουνίου, όταν έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου, για να πάει για πεζοπορία με κατεύθυνση την παραλία της Αγίας Μαρίνας.

Το πτώμα που έχει βρεθεί, είναι σε μία απόκρημνη, βραχώδη πλαγιά, πολύ κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας και πίσω από ένα μπιτς μπαρ της παραλίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Σύμης, Νικήτας Γρύλλης, η σορός του Μάικλ Μόσλι βρέθηκε σε ίσιο έδαφος, εκτός της περίφραξης του χώρου της παραλίας της Αγίας Μαρίνας. Η πρώτη αναγνώριση έχει γίνει από τα ρούχα που βρέθηκαν, καθώς ταυτίζονται με αυτά που είχε αναφερθεί ότι φορούσε όταν χάθηκε.

Οι έρευνες το πρωί της Κυριακής είχαν στραφεί σε μια περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν «Άβυσσο». Οι σπηλιές, οι οποίες βρίσκονται κάτω από μια βραχώδη προεξοχή έξω από τη γραφική παραλία της Αγίας Μαρίνας, είναι ένας εκτεταμένος λαβύρινθος από σήραγγες που μπορεί να γεμίσουν γρήγορα με θαλασσινό νερό.

Η σύζυγος του Βρετανού τηλεοπτικού γιατρού και παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι, δήλωσε ότι η οικογένειά της «δεν θα χάσει την ελπίδα της».

Ο Μόσλι, γνωστός για τις εμφανίσεις του στο The One Show και στο This Morning, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βορειοανατολικά του νησιού την Τετάρτη.

Χθες, η σύζυγός του, στις πρώτες δηλώσεις της είπε: «Έχουν περάσει τρεις ημέρες από τότε που ο Μάικλ έφυγε από την παραλία για να πάει μια βόλτα. Οι μεγαλύτερες και πιο αφόρητες ημέρες για μένα και τα παιδιά μου. Οι έρευνες συνεχίζονται και η οικογένειά μας είναι τόσο απίστευτα ευγνώμων στους κατοίκους της Σύμης, στις ελληνικές αρχές και στο βρετανικό προξενείο που εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν να βρεθεί ο Μάικλ. Δεν θα χάσουμε την ελπίδα».

Η σύζυγος του Μόσλι κλήθηκε χθες να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές. Όπως είπε στους αστυνομικούς που τη ρώτησαν, ο Μόσλι όταν εξαφανίστηκε κρατούσε μια ομπρέλα, ενώ είχε μαζί του και μια τσάντα, που περιείχε το πορτοφόλι του, νερό και ένα ρολόι.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εξαφάνιση Μάικλ Μόσλι στη Σύμη: Νέο βίντεο τον δείχνει να περπατά μόνος στο νησί