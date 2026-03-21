Σύλληψη γκαλερίστα: Τον είχαν καταγγείλει πριν ενάμιση μήνα - Τι βρήκαν οι Αρχές στην κατοχή του

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03) ο γνωστός γκαλερίστας, ο οποίος συνελήφθη εχθές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην Αττική από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από εντοπισμό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να διαφήμιζε προς πώληση παλαιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα (1745).

Το αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ εξετάζεται από ειδικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι είναι γνήσιο, ωστόσο η προέλευσή του παραμένει άγνωστη.

Σε βάρος του συλληφθέντα έχουν ασκηθεί βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πλαστογραφία, αρχαιοκαπηλία και απάτη.

Οι έρευνες των αρχών, ωστόσο, είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου ενάμιση μήνα, έπειτα από καταγγελία σχετικά με την αυθεντικότητα έργων τέχνης, που διαβιβάστηκε στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του ΕΡΤNews.

Σύλληψη γκαλερίστα: Όσα βρέθηκαν στις γκαλερί του

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε γκαλερί στο Ελληνικό, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερους από 300 πίνακες, εκ των οποίων οι περισσότεροι φέρονται να είναι πλαστοί.

Παράλληλα, βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα, βυζαντινές εικόνες, καθώς και χρηματικό ποσό άνω των 200.000 ευρώ, χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.»