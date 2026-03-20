Σύλληψη γκαλερίστα στο Ελληνικό: Προσπάθησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) οδηγήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου, μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αρχές σε αποθήκη του στο Ελληνικό.

Ο γκαλερίστας συνελήφθη μετά την έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκη στο Ελληνικό, όπου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 100 πλαστοί πίνακες.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και 150 πίνακες, οι οποίοι είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα παραστατικά απόκτησής τους από τον γκαλερίστα του Κολωνακίου. Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίηση των αρχών προήλθε από βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο συλληφθείς να προσπαθεί να πουλήσει ένα ευαγγέλιο του 18ου αιώνα στην τιμή των 8 με 12.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο βίντεο «κατέβηκε» άμεσα από την πλατφόρμα του, με το «ελληνικό FBI» να εξετάζει το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το χειρόγραφο από τη Βενετία το οποίο εικάζεται πως είναι αυθεντικό.

Σύλληψη γκαλερίστα στο Ελληνικό: Τι βρέθηκε στην αποθήκη

Σύμφωνα με το Mega, στην αποθήκη του Ελληνικού, φέρεται να εντοπίστηκαν 150 πλαστοί πίνακες Ελλήνων ζωγράφων, ενώ το Ευαγγέλιο -εξίσου- φέρεται να είναι αυθεντικό και να χρονολογείται περίπου στα μέσα του 1700.

Επίσης, φέρεται να προέρχεται από τη Βενετία και να συνδέεται με τον τότε μητροπολίτη της εποχής Παρθένιο.

Όσον αφορά στην επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 150.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία έχουν κατασχεθεί.