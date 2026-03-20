Σύλληψη γκαλερίστα στο Ελληνικό: Προσπάθησε να πουλήσει Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα

Το χειρόγραφο φαίνεται πως είναι αυθεντικό - Τι εξετάζουν οι αρχές

The LiFO team
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΚΑΛΕΡΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.: Eurokinissi
0

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) οδηγήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου, μετά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αρχές σε αποθήκη του στο Ελληνικό.

Ο γκαλερίστας συνελήφθη μετά την έφοδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε αποθήκη στο Ελληνικό, όπου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν 100 πλαστοί πίνακες.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και 150 πίνακες, οι οποίοι είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα παραστατικά απόκτησής τους από τον γκαλερίστα του Κολωνακίου. Όπως έγινε γνωστό, η κινητοποίηση των αρχών προήλθε από βίντεο στα social media, όπου φαίνεται ο συλληφθείς να προσπαθεί να πουλήσει ένα ευαγγέλιο του 18ου αιώνα στην τιμή των 8 με 12.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο βίντεο «κατέβηκε» άμεσα από την πλατφόρμα του, με το «ελληνικό FBI» να εξετάζει το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το χειρόγραφο από τη Βενετία το οποίο εικάζεται πως είναι αυθεντικό.

Σύλληψη γκαλερίστα στο Ελληνικό: Τι βρέθηκε στην αποθήκη

Σύμφωνα με το Mega, στην αποθήκη του Ελληνικού, φέρεται να εντοπίστηκαν 150 πλαστοί πίνακες Ελλήνων ζωγράφων, ενώ το Ευαγγέλιο -εξίσου- φέρεται να είναι αυθεντικό και να χρονολογείται περίπου στα μέσα του 1700.

Επίσης, φέρεται να προέρχεται από τη Βενετία και να συνδέεται με τον τότε μητροπολίτη της εποχής Παρθένιο.

Όσον αφορά στην επιχείρηση, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε 150.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία έχουν κατασχεθεί.

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ελλάδα / Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Κωνσταντοπούλου-Καρυστιανού: «Δεν θέλουν να γίνει η δίκη για τα Τέμπη»

Οι καταγγελίες από Ζωή Κωνσταντοπούλου και Μαρία Καρυστιανού και οι ανακοινώσεις από Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
