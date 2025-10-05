Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο κέντρο

Τη διακοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, αποφάσισε η Τροχαία, λόγω συγκέντρωσης.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής, άρχισε να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, στην πλατεία Συντάγματος, για τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που έχασε τον 23χρονο γιο του Ντένις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και διανύει την 21η ημέρα της απεργίας.

Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Α. Διάκου.