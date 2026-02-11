Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη η κατάσταση νοσηλεύεται 49χρονος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου thestival.gr, 49χρονος τραυματίστηκε σε γαλακτοβιομηχανία στα Κουφάλια.

Όπως προκύπτει από σχετική ενημέρωση του Σωματείου ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ για να του παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Ο άνδρας, ο οποίος φέρει κατάγματα, διακομίστηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου». Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το Voria.gr μεταφέρει, ότι ο 49χρονος εκτελούσε εργασίες όταν τραυματίστηκε.

Τα αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα διερευνώνται.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης αναφέρεται:

«Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ ''Παπανικολάου'', για περαιτέρω αντιμετώπιση. Στο συμβάν επιχείρησαν μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Εργατικό ατύχημα σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Αθήνα: Στη ΜΕΘ 24χρονος