ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Εργατικό ατύχημα σε ιδιωτικό εργαστήριο στην Αθήνα: Στη ΜΕΘ 24χρονος

Τι είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, για το εργατικό ατύχημα - Σημειώθηκε έκρηξη

The LiFO team
The LiFO team
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του «Ερυθρού Σταυρού», στην Αθήνα, νοσηλεύεται από το βράδυ του Σαββάτου (31/1) ένας 24χρονος εργαζόμενος, μετά από εργατικό ατύχημα που είχε.

Ο 24χρονος, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τραυματίστηκε σε πάρκινγκ γνωστού διαγνωστικού κέντρου, εισπνέοντας καυτό αέρα.

«Χθες, λοιπόν το βράδυ, κατά τις 08:30 με 09:00 υπήρξε έκρηξη στα πάρκινγκ γνωστού διαγνωστικού κέντρου. Ένας εργαζόμενος υπέστη εισπνευστικό έγκαυμα που είναι πολύ σοβαρό για την υγεία του, καθώς κλείνει η αεροφόρος οδός, υπάρχει δυσλειτουργία στους πνεύμονες και κινδύνεψε η ζωή του» περιέγραψε ο κ. Γιαννάκος.

«Εισέπνευσε, στην ουσία, καυτό αέρα. Μετά το εργατικό ατύχημα, μεταφέρθηκε σε διπλανό ιδιωτικό νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε, χθες το βράδυ, στον Ερυθρό Σταυρό» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατέληξε ως προς το εργατικό ατύχημα, λέγοντας τα εξής: «οι συνάδελφοί μου τον χειρούργησαν, έκαναν τραχειοτομή και πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εργατικά ατυχήματα: Θλιβερό ρεκόρ τριετίας το 2025

Ρεπορτάζ / Εργατικά ατυχήματα: Θλιβερό ρεκόρ τριετίας το 2025

Το τραγικό εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα επαναφέρει με ένταση τη συζήτηση για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Ποιες είναι οι χρόνιες αδυναμίες πρόληψης και ελέγχου που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές και τι αναφέρει ανεξάρτητη έρευνα που καταγράφει τρομακτικό ρεκόρ θανάτων σε χώρους εργασίας το 2025.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 