Σκιάθος: Ο 23χρονος Σουηδός αρνείται τον βιασμό 17χρονης

Τις κατηγορίες για τον βιασμό 17χρονης τουρίστριας αρνείται ο 23χρονος Σουηδός που συνελήφθη στη Σκιάθο, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα ενώπιον του Ανακριτή.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι η ανήλικη, μαζί με την παρέα της, τον ακολούθησε στη βίλα φίλου του, όπου όλοι έκαναν μπάνιο στην πισίνα. Όπως ισχυρίζεται, αργότερα ο ίδιος και η 17χρονη πήγαν στο ίδιο δωμάτιο για να κοιμηθούν, χωρίς – όπως τονίζει – να υπάρξει οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή.

Πηγές της ίδιας ιστοσελίδας αναφέρουν ότι η 17χρονη αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και σε εξέταση DNA. Ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από αστυνομικούς του Α.Τ. Σκιάθου, μετά την καταγγελία της ανήλικης και την υπόδειξή της στη βίλα όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

