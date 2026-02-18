Σκιάθος: 38χρονη πέθανε μετά από βαρύ εγκεφαλικό – Είχε γεννήσει πριν από 20 ημέρες

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκιάθου, μετά την είδηση του θανάτου μιας 38χρονης μητέρας, δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 38χρονη από τη Σκιάθο, που είχε γεννήσει πριν από περίπου 20 ημέρες, υπέστη βαρύ εγκεφαλικό πριν από μία εβδομάδα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως, παρότι σύμφωνα με πληροφορίες η υγεία της εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, η 38χρονη κατέληξε το πρωί της Τρίτης.

Με πληροφορίες από skiathoslife.gr