ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Σκιάθος: 38χρονη πέθανε μετά από βαρύ εγκεφαλικό – Είχε γεννήσει πριν από 20 ημέρες

Νοσηλευόταν εδώ και μία εβδομάδα στο νοσοκομείο Βόλου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκιάθου, μετά την είδηση του θανάτου μιας 38χρονης μητέρας, δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 38χρονη από τη Σκιάθο, που είχε γεννήσει πριν από περίπου 20 ημέρες, υπέστη βαρύ εγκεφαλικό πριν από μία εβδομάδα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως, παρότι σύμφωνα με πληροφορίες η υγεία της εμφάνισε σημάδια βελτίωσης, η 38χρονη κατέληξε το πρωί της Τρίτης.

Με πληροφορίες από skiathoslife.gr

