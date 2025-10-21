Καλλιθέα: Εξωσχολικός χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Επεισόδιο με εξωσχολικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στη Σιβιτανίδειο Σχολη, στην Καλλιθέα, όταν ο 21χρονος μπήκε στον χώρο του τεχνικού λυκείου και κατηγορείται πως ξυλοκόπησε τη διευθύντρια.

Το περιστατικό στη Σιβιτανίδειο Σχολή καταγράφηκε όταν ο 21χρονος εξωσχολικός μπήκε στον ευρύτερο χώρο και επιτέθηκε, αρχικά, σε καθηγητές, οι οποίοι του ζήτησαν να αποχωρήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να χαστούκισε την διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σέρρες: Για κακούργημα 8 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 11χρονου από έκρηξη λέβητα σε σχολείο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που προσπαθούσε να ανάψει το φως στο σχολείο



