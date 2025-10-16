Σέρρες: Για κακούργημα 8 κατηγορούμενοι για τον θάνατο 11χρονου από έκρηξη λέβητα σε σχολείο

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται η υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, όπου τον Δεκέμβριο του 2022 11χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη παιδιά τραυματίστηκαν, ύστερα από έκρηξη λέβητα στο προαύλιο του σχολείου.

Η έκρηξη είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης, που εκτελούνταν εκείνη την περίοδο στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Αρχικά, για την υπόθεση είχαν παραπεμφθεί να δικαστούν 11 άτομα για πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών. Ωστόσο, μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, το δικαστήριο — αποδεχόμενο την πρόταση της εισαγγελέως — έκρινε αναρμόδιο, ζητώντας την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για οκτώ από τους έντεκα κατηγορούμενους.

Έτσι, η δικογραφία διαβιβάστηκε στο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς για τους οκτώ κατηγορούμενους οι πράξεις αποδίδονται πλέον σε βαθμό κακουργήματος, για παραβίαση κανόνων οικοδομικής που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο.

Ποιοι κατηγορούνται για κακούργημα

Την κατηγορία αντιμετωπίζουν:

ο επικεφαλής μηχανικός του εργοταξίου,

ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών,

καθώς και έξι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ο τότε διευθυντής του σχολείου, ο τότε διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, διώκονται για πλημμελήματα, αλλά θα δικαστούν στο ίδιο δικαστήριο, λόγω συνάφειας της υπόθεσης.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν το κακούργημα άσκησαν έφεση κατά της απόφασης του Πλημμελειοδικείου Σερρών, ζητώντας να παραμείνει η υπόθεση σε βαθμό πλημμελήματος. Ωστόσο, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης απέρριψε την έφεσή τους, κρίνοντας ότι η υπόθεση πρέπει να εκδικαστεί ως κακούργημα.

Μετά και την απόρριψη των ενστάσεων, η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ευθύνες για τον τραγικό θάνατο του 11χρονου μαθητή και στα ελλείμματα ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου.