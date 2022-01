Διευκρινίσεις για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς που δεν προμηθεύτηκαν self test έδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Μετά τις αναφορές για ελλείψεις self test που παρατηρούνται σε φαρμακεία, τα δύο υπουργεία ανακοίνωσαν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να διαθέσουν τα self test τα σχολεία και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν «κατά κανόνα απόθεμα».

Εφόσον δεν έχουν self test, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική Επιτροπή τους για να τους προμηθεύσει για το άνοιγμα της Δευτέρας, ανέφερε ακόμη η σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, τα δύο υπουργεία σημειώνουν ότι από την Τετάρτη, όταν ξεκίνησε η διάθεσή τους, μέχρι και σήμερα έχουν δοθεί περισσότερα από 6,7 εκατομμύρια self test στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για ελλείψεις των τεστ σε φαρμακεία. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι σε κάποια φαρμακεία έχουν εξαντληθεί τα δωρεάν τεστ και σε άλλα ότι έχουν μείνει ελάχιστα. Σημείωσε επίσης ότι στο κεντρικό σημείο διανομής έχουν διατεθεί 8,5 εκατομμύρια τεστ, αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται στη διανομή στα φαρμακεία.

Κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι υπάρχει το απαραίτητο απόθεμα για να εξυπηρετηθούν όλοι οι δικαιούχοι.

«Λόγω της υψηλής ζήτησης σημειώθηκαν κενά σε φαρμακεία και έως αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί έγιναν οι αναγκαίες ενέργειες ανεφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαμακαποθήκες αλλά και από το απόθεμα της πολιτικής προστασίας προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις», ανέφεραν νωρίτερα σήμερα κυβερνητικές πηγές.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Υγείας με τις διευκρινίσεις για τη διάθεση δωρεάν self test:





«Από την Τετάρτη 5/1 ως σήμερα δόθηκαν περισσότερα από 6,7 εκ. τεστ στο 87,4% των δικαιούχων μαθητών και εκπαιδευτικών. Είχαμε τη μεγαλύτερη προσέλευση από ποτέ και ευχαριστούμε θερμά την εκπαιδευτική κοινότητα για τη μαζική ανταπόκριση στο νέο πρωτόκολλο.

Εχθές και σήμερα το πρωί, λόγω της υψηλής ζήτησης σε φαρμακεία, έγιναν αναγκαίες ενέργειες ανακατανομής εφοδιασμού των φαρμακείων από τις φαρμακαποθήκες για να καλυφθούν ανάγκες.

Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self test, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική τους Επιτροπή να τις προμηθεύσει με self test για το άνοιγμα της Δευτέρας».