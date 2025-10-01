Σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι: Έφυγε προληπτικά για λόγους υγείας από το σημείο όπου απεργεί

Ο Πάνος Ρούτσι απομακρύνθηκε από το σημείο όπου απεργεί έξω από τη Βουλή και οδηγήθηκε σε ξενοδοχείο προληπτικά, για λόγους υγείας.

Εν μέσω των κινητοποιήσεων της πανελλαδικής απεργίας και την παρουσία των χιλιάδων διαδηλωτών στο Σύνταγμα, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του Πάνου Ρούτσι σε ξενοδοχείο, με την υγεία του να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μιας και σήμερα, διανύει τη 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν, αναφέρουν ότι ο πατέρας του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη, έχει χάσει σημαντικό ποσοστό μυϊκής του μάζας και έχει πέσει σημαντικά το ζάχαρό του. Ύστερα από εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη, εκτιμάται, ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός.

Παρά τις ιατρικές συστάσεις, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας, παραμένοντας εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες, οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν εντός των επόμενων ωρών.

Ο Πάνος Ρούτσι θα απεργεί μέχρι να γίνουν τα αιτήματά του δεκτά και να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση του γιου του, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών.