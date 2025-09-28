ΕΛΛΑΔΑ
Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τέλους» - Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα

Για 14η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Πάνος Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τέλους» - Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα
Φωτ: Eurokinissi
Για 14η ημέρα συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη, όχι μόνο για λόγους ταυτοποίησης αλλά και για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της οικογένειάς του.

«Η αγάπη του κόσμου από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια. Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους», είπε χαρακτηριστικά.

Στο Σύνταγμα, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις, πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις αλληλεγγύης με κεντρικό σύνθημα: «Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει». Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται καθημερινά, με συλλογικότητες και πολίτες να στηρίζουν τον πατέρα που έχει μετατρέψει την προσωπική του μάχη σε σύμβολο κοινωνικής αντίστασης.

Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi

Η εισαγγελέας Λάρισας έχει ήδη διατάξει την εκταφή του 22χρονου Ντενις αποκλειστικά για λόγους ταυτοποίησης, ωστόσο η απόφαση αυτή δεν καλύπτει τον πατέρα ούτε άλλες οικογένειες θυμάτων που έχουν υποβάλει ανάλογα αιτήματα. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τόνισε ότι η κυβέρνηση «στέκεται με σεβασμό» απέναντι στον αγώνα των συγγενών.

Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi

Συγκίνηση στο «Greece Race for the Cure»

Στο πλαίσιο του αγώνα «Greece Race for the Cure 2025» για τον καρκίνο του μαστού, δρομείς που συμμετείχαν το πρωί της Κυριακής σταμάτησαν για να χαιρετήσουν τον Πάνο Ρούτσι. Πολλοί τον εμψύχωσαν με συνθήματα, ενώ αρκετοί τον πλησίασαν, τον αγκάλιασαν και του εξέφρασαν τη στήριξή τους. Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την αλληλεγγύη τους.

Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi

Δίπλα του παραμένει η σύζυγός του, καθώς και ο φίλος του Δημήτρης Οικονομόπουλος, που πρόσφατα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Ρούτσι επιμένει ότι δεν πρόκειται να τερματίσει την απεργία πείνας έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα που αφορούν την πλήρη διερεύνηση του θανάτου του γιου του.

Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi

Η κατάσταση της υγείας του

Ήδη στη 14η ημέρα χωρίς τροφή, ο απεργός πείνας εμφανίζεται καταβεβλημένος, ωστόσο επιμένει στην απόφασή του. Γιατροί και υποστηρικτές παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, καθώς οι κίνδυνοι για τον οργανισμό του αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi

Παράλληλα, οργανώνονται νέες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε πολλές πόλεις, με στόχο να ενισχυθεί η πίεση προς τις αρμόδιες αρχές. Το αίτημα για εκταφές και τοξικολογικές εξετάσεις έχει πλέον λάβει διαστάσεις κοινωνικού αιτήματος, με τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι να συμβολίζει, όπως τονίζουν οι διαδηλωτές, «την απαίτηση για δικαιοσύνη και αλήθεια».

