Ρουβίκωνας: Παρέμβαση με συνθήματα και τρικάκια για τα Τέμπη στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

Παρέμβαση στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε η συλλογικότητα Ρουβίκωνας, με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών.

Μέλη της ομάδας έγραψαν σύνθημα στον εξωτερικό τοίχο και πέταξαν τρικάκια, δημοσιεύοντας στη συνέχεια σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Στην ανάρτησή τους επανέφεραν το θέμα της πολύνεκρης τραγωδίας και άσκησαν κριτική στον βουλευτή για δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με την υπόθεση, αλλά και για τις θέσεις του σε ζητήματα πανεπιστημιακής αστυνόμευσης και διεθνούς πολιτικής.

Η συλλογικότητα κατηγορεί τον Στράτο Σιμόπουλο για «προκλητικές δηλώσεις» γύρω από την τραγωδία των Τεμπών και υποστηρίζει πως η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης δεν πρέπει να ξεχαστεί.

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασε το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «ακόμη μία φασιστική ενέργεια» της ομάδας και σημειώνοντας ότι «η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πτοείται από τέτοιες επιθέσεις».

