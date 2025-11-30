Ρόδος: Με χειροβομβίδα του 1967 σκοτώθηκε ο 19χρονος, σύμφωνα με εμπειρογνώμονα της οικογένειας

Για το δυστύχημα στη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο -από έκρηξη χειροβομβίδας- του 19χρονου ΕΠΟΠ, Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, μίλησε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας και εμπειρογνώμονας, Γιάννης Τσιάμπας.

Αναφερόμενος στο περιστατικό στη Ρόδο, ο κ. Τσιάμπας ξεκαθάρισε πως η χειροβομβίδα που εξερράγη στο πεδίο βολής Αφάντου, ήταν παραγωγής του 1967.

Όπως ανέφερε στην ΚΡΗΤΗ TV ο εμπειρογνώμονας, «οι χειροβομβίδες βρέθηκαν σε ξύλινο κιβώτιο με ξεκάθαρη ένδειξη κατασκευής Νοέμβριος 1967. Παρότι τυπικά δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, οι κανονισμοί του ΝΑΤΟ απαιτούν αυστηρές συνθήκες φύλαξης για δεκαετίες, όπως θερμοκρασία, υγρασία, περιβάλλον, κάτι που μένει να αποδειχθεί αν τηρήθηκε».

Ρόδος: Το υπόλοιπο της παρτίδας έχει αποσυρθεί

Την ίδια στιγμή, δύο περόνες και ένας μοχλός απασφάλισης έχουν σταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για ανάλυση DNA και ταυτοποίηση, ενώ ελέγχεται αν τα ευρήματα αντιστοιχούν στη χειροβομβίδα. Τα πρώτα στοιχεία δεν δίνουν ακόμη σαφή απάντηση.

Πληροφορίες, που δεν έχουν επίσημα επιβεβαιωθεί, αλλά μεταδίδονται από κρητικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι οι χειροβομβίδες ήταν τύπου 100Σ/1967, είχαν αποθηκευτεί το 1967 και μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα το 1971, επί Χούντας, δηλαδή παρτίδα άνω των 50 ετών.

Το υπόλοιπο της παρτίδας έχει ήδη αποσυρθεί ως μη αξιόπιστο, ενώ δειγματοληπτικοί έλεγχοι κατέδειξαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Παράλληλα, εξετάζεται το πλαίσιο διαχείρισης των αποθηκών, η τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, αλλά και η χαρτογράφηση προσβασιμότητας μέσω DNA στα κουτιά των χειροβομβίδων.

Στο ΓΕΣ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό σκέψη η ονομασία του 541 ΤΟ Αφάντου ως «Ραφαήλ Γεώργιος Γαλυφιανάκης», προς τιμήν του αδικοχαμένου 19χρονου.

