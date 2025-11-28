Ρόδος: Βρέθηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο σημείο που σκοτώθηκε ο 19χρονος ΕΠΟΠ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την τραγωδία στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης, ενώ ένας αρχιλοχίας τραυματίστηκε σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, άνδρες των αρμόδιων υπηρεσιών εντόπισαν στο πεδίο βολής δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης, τα οποία κατασχέθηκαν άμεσα προκειμένου να εξεταστούν εργαστηριακά.

Τα ευρήματα θεωρούνται κρίσιμα για την ανασύνθεση των στιγμών που προηγήθηκαν της φονικής έκρηξης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν κάποιο από αυτά τα αντικείμενα συνδέεται άμεσα με τη χειροβομβίδα που έσκασε στα χέρια του 19χρονου στρατιώτη ή αν προέρχονται από άλλη ρίψη στο πλαίσιο της άσκησης. Οι ειδικοί καλούνται να εξετάσουν τόσο την προέλευση όσο και τη λειτουργική τους κατάσταση.

Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Γαλυφιανάκη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης στη Ρόδο για να παρακολουθήσει από κοντά τη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, χωρίς καμία σκιά ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις για το αν η χειροβομβίδα ήταν ελαττωματική ή αν υπήρξε λάθος στους ελέγχους και στη διαδικασία ασφαλείας που προηγείται των ρίψεων.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του νεαρού ΕΠΟΠ, ενώ το ΓΕΣ είχε ανακοινώσει ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρωτόκολλο, με τους πυροτεχνουργούς να έχουν προηγουμένως ελέγξει και δοκιμάσει χειροβομβίδες από την ίδια παρτίδα.

Η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα νέα ευρήματα, ώστε να ξεκαθαριστεί αν σχετίζονται με το τραγικό δυστύχημα ή αν αποτελούν υπολείμματα από προηγούμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πεδίο βολής.