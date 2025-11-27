Ρόδος: Ο 39χρονος ακρωτηριάστηκε από τον δεξί αγκώνα και κάτω - Δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη μετά τον τραγικό θάνατο ενός 19χρονου και τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 39χρονου, σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στο πεδίο βολής στην Αφαντού στη Ρόδο.

Τότε ξεκίνησαν κανονικά τις ρίψεις και το ατύχημα φέρεται να σημειώθηκε όταν ο ένας εκ των δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα.

Ο 19χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του, ενώ ο 39χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Εκεί πρώτα διασωληνώθηκε και έπειτα ακρωτηρίασαν το χέρι του από τον δεξί αγκώνα και κάτω.

Στη συνέχεια οι πρώτες ενέργειες ήταν να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 401 όπου και νοσηλεύεται.