Ψεύτικο AI βίντεο εμφανίζουν τον Στουρνάρα να προωθεί επενδύσεις – Η προειδοποίηση της Τράπεζα της Ελλάδος

Οι αρχές και η Τράπεζα της Ελλάδος τέθηκαν σε επιφυλακή μετά τον εντοπισμό αναρτήσεων στα social media που αποδίδονται σε απατεώνες και αξιοποιούν την εικόνα και τη φωνή του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα.

Στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα εμφανίζεται να δίνει δήθεν συνέντευξη ή να συζητά με δημοσιογράφους, προωθώντας μια διαδικτυακή πλατφόρμα επενδύσεων που υπόσχεται «γρήγορα» και μεγάλα κέρδη.

Με ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος ξεκαθαρίζει ότι το υλικό είναι κατασκευασμένο και οι υποτιθέμενοι διάλογοι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως αναφέρει, πρόκειται για περιεχόμενο που έχει παραχθεί με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ για να φαίνεται πιο πειστικό γίνεται παράνομη χρήση και του επίσημου λογοτύπου της κεντρικής τράπεζας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΤτΕ δίνει οδηγίες προς το κοινό για την αποφυγή παγίδων. Καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ύποπτα email και να μην ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα. Ζητά επίσης να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα ή «προσκλήσεις» και, κυρίως, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία ταυτότητας ή IBAN, όταν δεν έχουν επιβεβαιώσει ποιος βρίσκεται πίσω από την επικοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον έλεγχο της γνησιότητας των μηνυμάτων που εμφανίζονται ως προερχόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΤτΕ επισημαίνει ότι οι επίσημες ηλεκτρονικές διευθύνσεις της καταλήγουν αποκλειστικά σε «@bankofgreece.gr». Παράλληλα, συστήνει να μην γίνεται καμία μεταφορά χρημάτων αν δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως η ταυτότητα του παραλήπτη και να αντιμετωπίζονται με καχυποψία προτάσεις για δάνεια ή επενδύσεις με «υπερβολικά» ευνοϊκούς όρους, καθώς αποτελούν συχνό χαρακτηριστικό απάτης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ