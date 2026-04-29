Πρωτομαγιά: Πανελλήνια απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε πανελλήνια απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων την Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, την 1η Μαΐου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, «αποτίοντας φόρο τιμής στην ημερομηνία-ορόσημο των αγώνων των εργαζομένων, όπως έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση διεθνώς ο Μάιος του 1886, με τους μεγαλειώδεις αγώνες των απεργών στο Σικάγο και το κυρίαρχο αίτημα “8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες μόρφωση”», όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η ΠΝΟ.

Πρωτομαγιά: Ποια δρομολόγια επηρεάζονται ενόψει της απεργίας

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 11 της ίδιας ημέρας.

Για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, αυτά μεταφέρονται είτε για την Πέμπτη είτε για αργά το βράδυ της Παρασκευής, μετά τη λήξη της απεργίας.

Οι επιβάτες, και ειδικά όσοι έχουν κλείσει εισιτήρια, καλούνται να ενημερωθούν από τις ναυτιλιακές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία για τη μετάθεση των δρομολογίων ή για το αν απαιτείται αλλαγή στα εισιτήριά τους, ανάλογα με το δρομολόγιο.