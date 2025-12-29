ΕΛΛΑΔΑ
Πρόστιμο 350 ευρώ σε οδηγό πατινιού στην Πανεπιστημίου που ήταν υπό την επήρεια μέθης

Η Τροχαία κατάσχεσε το πατίνι της γυναίκας στην Πανεπιστημίου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου από αλκοτέστ στο κέντρο της Αθήνας / Eurokinissi
Διοικητικό πρόστιμο ύψους 350 ευρώ επέβαλαν το βράδυ της Κυριακής (28/12) αστυνομικοί της Τροχαίας σε μία οδηγό ηλεκτρικού πατινιού στην Πανεπιστημίου, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα, η οδηγός εντοπίστηκε σε μπλόκο της Τροχαίας στην Πανεπιστημίου, όπου ακινητοποιήθηκε και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, για να διαπιστωθεί η παράβασή της.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, πέρα από το διοικητικό πρόστιμο που τής «έκοψαν», κατάσχεσαν το δίτροχο όχημα με τον γερανό τους, ενώ η οδηγός έφυγε από το σημείο πεζή.

