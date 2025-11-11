ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νέοι κανονισμοί για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Πού επιτρέπεται και πού όχι η κυκλοφορία τους

Τα όρια ταχύτητας και η στάθμευση - Στόχος η ασφάλεια πεζών και οδηγών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Σε εφαρμογή τίθεται ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Στόχος η ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος έχει εκπονήσει κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις συμπληρώνει», θέτοντας συγκεκριμένα όρια ταχύτητας και απαγορεύσεις.

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

Ηλεκτρικά πατίνια: Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την κ. Ευαγγελίδου:

  • Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ./ώρα.
  • Απαγορεύεται η χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.
  • Στην Πλάκα και το Ψυρρή επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα πεζού, ενώ οι πεζόδρομοι της Ερμού και της Αιόλου προστέθηκαν στις ζώνες απαγόρευσης.
  • Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται.
  • Το Πεδίον του Άρεως εξαιρείται, καθώς υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.
Νέοι κανονισμοί για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Πού επιτρέπεται και πού όχι η κυκλοφορία τους Facebook Twitter

Ηλεκτρικά πατίνια: Νέοι κανόνες στάθμευσης και έλεγχοι

Ο Δήμος Αθηναίων καθορίζει συγκεκριμένες θέσεις μαζικής στάθμευσης, στις οποίες οι εταιρείες θα τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί.

Σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης- όπως σε ράμπες ΑμεΑ ή ζώνες τυφλών- τα πατίνια απομακρύνονται ήδη από συνεργεία του Δήμου, βάσει της νομοθεσίας περί απορριμμάτων.

Η αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι η ευθύνη βαρύνει τις εταιρείες μίσθωσης, οι οποίες μπορούν να μετακυλίουν το πρόστιμο στους πελάτες τους, εφόσον το προβλέπουν οι όροι χρήσης.

Επιπλέον, προτείνεται να εφαρμοστεί μηχανισμός αυτόματης χρέωσης ώστε «ο πελάτης να συνεχίζει να πληρώνει μέχρι να επιστρέψει το πατίνι στη σωστή θέση».

Η κ. Ευαγγελίδου ανέφερε ότι ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας.

«Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Ελλάδα / Στην Ευελπίδων η σπείρα διακίνησης ναρκωτικών - Ανάμεσά τους και ο 46χρονος ρασοφόρος

Σημειώνεται πως ο 46χρονος, πρώην μοντέλο και γνωστός YouTuber, δηλώνει «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών» και φέρεται να αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στην εκκλησία
LIFO NEWSROOM
Αλεξανδρούπολη: Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο - Ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ανέβει στη Θράκη

Ελλάδα / Αλεξανδρούπολη: Μπλόκο αγροτών στο αεροδρόμιο - Ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην ανέβει στη Θράκη

«Η φτώχεια μάς χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης
LIFO NEWSROOM
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ελλάδα / ΣτΕ: Αντισυνταγματκές οι διατάξεις για την εξίσωση αποφοίτων καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου

Ο νομοθέτης, με τη νέα απόφαση του ΣτΕ, θα πρέπει να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
LIFO NEWSROOM
 
 