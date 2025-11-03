Προειδοποίηση για πρόστιμα στα ασανσέρ - Μόνο 1 στα 8 έχει δηλωθεί

Η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα εξελίσσεται με ρυθμούς-χελώνας, προκαλώντας ανησυχία στο υπουργείο Ανάπτυξης. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, μόνο ένας στους οκτώ ανελκυστήρες έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων (elevator.mindev.gov.gr), που κλείνει στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας θα επιβληθούν τσουχτερά πρόστιμα και θα ξεκινήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με προτεραιότητα στα παλαιά κτίρια και τους ανελκυστήρες χωρίς πιστοποίηση.

Μόλις 110.000 δηλώσεις από 900.000 ανελκυστήρες

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ελλάδα λειτουργούν 750.000 έως 900.000 ανελκυστήρες, ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί μόλις 110.000. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώτοι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε περίπου 75.000 ασανσέρ, με βασικό κριτήριο την ηλικία τους και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας.

Το κόστος ελέγχου κυμαίνεται μεταξύ 150 και 200 ευρώ, ενώ για ανελκυστήρες που απαιτούν αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας το ποσό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, καθώς σε παλαιά κτίρια ενδέχεται να χρειαστεί τεχνική μελέτη ή ακόμη και αντικατάσταση μηχανισμού.

Πώς γίνεται η απογραφή

Η καταγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, με χρήση κωδικών TaxisNet. Ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει στοιχεία όπως:

Έτος εγκατάστασης και αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός)

Αν υπάρχει πιστοποίηση

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και αν κάποια στοιχεία λείπουν, η απογραφή μπορεί να ολοκληρωθεί προσωρινά με ένδειξη «άγνωστο» ή «μη διαθέσιμο». Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η ταυτοποίηση θα γίνεται μέσω του ΚΑΕΚ.

Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις

Όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως τον ανελκυστήρα τους, κινδυνεύουν με σφράγιση της εγκατάστασης και πρόστιμα που φτάνουν:

1.000 ευρώ για ασανσέρ σε κατοικίες

2.500 ευρώ για κτίρια μικτής χρήσης

5.000 ευρώ για δημόσια κτίρια ή εμπορικά κέντρα

Η απογραφή μπορεί να γίνει είτε από ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, είτε από τους συντηρητές του ανελκυστήρα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τα στοιχεία εξ ονόματος του πελάτη.

Το υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου ξεκινούν οι πρώτες επιτόπιες επιθεωρήσεις και η επιβολή προστίμων για τους παραβάτες.