Πώς έγινε η πατροκτονία στη Γλυφάδα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα όπου ένας 46χρονος φέρεται να σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 8 το πρωί αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν σε τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Γυθείου μετά από κλήση στο κέντρο Άμεσης Δράσης για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Πώς έγινε η πατροκτονία στη Γλυφάδα

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, εντόπισαν μέσα στον χώρο αποσκευών αυτοκινήτου, που ήταν σταθμευμένο έξω από την κατοικία, τον 80χρονο μαχαιρωμένο θανάσιμα ενώ έξω από το όχημα βρήκαν και το μαχαίρι.

Ακολούθως οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 46χρονο γιο του θύματος ως δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 46χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ενώ στις 28 Μαρτίου του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του.

Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όπου επισημαίνει ότι ο 46χρονος μετά τη δολοφονία της μητέρας του το 2014 είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος και είχε αποφυλακισθεί το 2018 με περιοριστικούς όρους.

Παράλληλα στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι ο 46χρονος τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής».