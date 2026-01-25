Γλυφάδα: «Σκότωσα τη μητέρα μου, τώρα σκότωσα και τον πατέρα μου» είπε στις Αρχές ο 46χρονος

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε το πρωί, όταν κάτοικοι που μένουν στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα, κάλεσαν τις Αρχές ενημερώνοντας πως είδαν τον 46χρονο να επιτίθεται στον 80χρονο πατέρα του.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, όπου εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου άνδρα μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του γιου του. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης μαχαίρωσε τον πατέρα του και στη συνέχεια να μετέφερε τη σορό στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι τους, ενώ φέρεται να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς λέγοντας πως «σκότωσα τη μητέρα μου, τώρα σκότωσα τον πατέρα μου και αν με αφήσετε ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης - που αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας - το 2014 είχε μαχαιρώσει μέχρι θανάτου και τη μητέρα του, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού που ζούσαν τότε.

Μετά την πράξη του, είχε παραδοθεί μόνος του στις αρχές και είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, από την οποία αποφυλακίστηκε το 2018 με περιοριστικούς όρους.

Συγκεκριμένα, έπρεπε να διαμένει στο διαμέρισμα επί της οδού Γυθείου και να δίνει το παρών στο οικείο αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Μάλιστα, φέρεται πως τηρούσε τους περιοριστικούς όρους, καθώς είχε εμφανιστεί στο ΑΤ Γλυφάδας στις 16 Ιανουαρίου.