Γλυφάδα: «Θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου» - Ο δράστης είχε δολοφονήσει τη μητέρα του το 2014

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας ενός 80χρονου στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής.

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Γλυφάδας, η είδηση του οικογενειακού εγκλήματος που αποκαλύφθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν λίγο πριν τις 08:00 το πρωί ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του γιου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 46χρονος γιος του, του επιτέθηκε με μαχαίρι και στη συνέχεια να έκρυψε το πτώμα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό έγινε γνωστό όταν γείτονες τηλεφώνησαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης, δηλώνοντας ότι είδαν τον δράστη να επιτίθεται στον πατέρα του μέσα στο διαμέρισμά τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 46χρονος αντιμετωπίζει θέματα ψυχική υγείας, καθώς το 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του, μαχαιρώνοντάς την θανάσιμα, μέσα στο ίδιο σπίτι.

Κατά τη σύλληψή του μάλιστα, φέρεται να απείλησε ότι αν αφεθεί ελεύθερος, θα βλάψει και τα δύο αδέλφια του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω δύο αδέρφια. Θα τα σκοτώσω αν με αφήσετε ξανά ελεύθερο».

Την ίδια ώρα οι Αρχές, διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν γιατί είχε αφεθεί ελεύθερος το 2018, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του, αλλά και για να κατανοήσουν πλήρως τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα.