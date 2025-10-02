ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη: Μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι και εγκατέλειψε - Νεκρός 44χρονος

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στην Πέτρου Ράλλη αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί

φωτ.: Eurokinissi
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, στις 06:30, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη του πατινιού, υπηκόου Μπαγκλαντές, ηλικίας 44 ετών.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας, η οποία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να οδηγηθεί στην ταυτοποίηση του δράστη.

