Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε εκδρομή

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου κατέληξε ένας μαθητής από την Αθήνα μετά από κατανάλωση αλκοόλ, την Τετάρτη.

Η αστυνομία κλήθηκε να επέμβει σε επεισόδιο σε κεντρική πλατεία του νησιού όπου εντοπίστηκε ένας ανήλικος μαθητής σχολείου που περιέγραψε ότι ομάδα συμμαθητών του, συνοδεία καθηγητών, είχε μεταβεί για διασκέδαση σε κατάστημα όπου καταναλώθηκαν αλκοολούχα ποτά.

Το περιστατικό στη Ρόδο

Κατά την έξοδό τους ακολούθησε διαπληκτισμός με αγνώστους, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 17χρονου μαθητή, ο οποίος διακομίστηκε με ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και έλαβε πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, η αστυνομία προχώρησε τα ξημερώματα στη σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και την υπεύθυνη της εκδρομής και τους οδήγησε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Για τον πρώτο σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και για υπέρβαση ωραρίου μουσικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Με πληροφορίες από dimokratiki

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Μπουρνάζι: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Πάτρα: Ανήλικη βρέθηκε αναίσθητη μετά από κατανάλωση αλκοόλ