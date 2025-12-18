Αγρίνιο: «Του είπε ''αν είσαι μάγκας πιες το''», λέει η μητέρα του 9χρονου που νοσηλεύεται

Ο 9χρονος στο Αγρίνιο που καταγγέλλεται ότι έλαβε αντιψυχωσικό φάρμακο από συμμαθητή του παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να υπάρχουν ανησυχίες για την υγεία του.

Η μητέρα του νοσηλευόμενου παιδιού, περιέγραψε στο Action24, όσα συνέβησαν. Όπως είπε η μητέρα, την ημέρα του περιστατικού πήγε στο σχολείο και η διευθύντρια της ζήτησε να «ηρεμήσει», ενώ το σχολείο έστειλε mail σε όλους τους γονείς πως όσα ακούγονται είναι παραπληροφόρηση.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Πήγα να τον πάρω από το σχολείο και ήρθε και μου είπε ''ο φίλος μου, μου έδωσε ένα φάρμακο να πιω και ήπια λίγο''. Έτρεξα να βρω το παιδί αυτό που μένει κοντά στο σπίτι μας για να δω τι έδωσε στο παιδί μου. Αφού τράβηξα φωτογραφία το φάρμακο, πήγα στο σχολείο κατευθείαν να δω αν είναι ενήμεροι για το φάρμακο που είχε το παιδί στα χέρια του. Η διευθύντρια μου είπε «ηρεμήστε κυρία μου, προφανώς για να το έχει το παιδί μαζί του θα είναι κάποια αντιβίωση. Δεν θα πάθει κάτι το παιδί σας». Μου είπαν ότι είδαν το φάρμακο την τελευταία ώρα, κάλεσαν τους γονείς του και εκείνοι με τη σειρά τους είπαν ότι το παιδί την προηγούμενη ημέρα κοιμήθηκε με τη γιαγιά και τον παππού του και του βάλανε το φάρμακο μέσα στην τσάντα του».

Όσο για το εάν ήλθε σε επαφή με τους γονείς του άλλου παιδιού απάντησε: «Δεν ήρθα καθόλου σε επικοινωνία μαζί τους. Δεν έχω φύγει λεπτό από το πλευρό του παιδιού μου στο νοσοκομείο και δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν με αναζήτησαν».

Η μητέρα του μαθητή περιέγραψε επίσης, τις συνθήκες υπό τις οποίες έκανε χρήση του φαρμάκου ο 9χρονος: «Το παιδί μου είπε ότι ο φίλος του, του είπε ''κοίτα τι φάρμακο πίνω, αν είσαι μάγκας πιες το και εσύ''. Δεν σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Οι γιατροί μου είπαν ότι είτε λίγο έπινε, είτε περισσότερο, έπρεπε να τον πάμε σε κέντρο δηλητηριάσεων για πλύση στομάχου».

Αγρίνιο: Το σχολείο διαψεύδει την καταγγελία

Σε ανακοίνωση του σχολείου στο Αγρίνιο, διευθύντρια και σύλλογος διδασκόντων, διαψεύδουν ότι πραγματοποιήθηκε το challenge με τα ψυχοφάρμακα που οδήγησε ένα 9χρονο παιδί στο νοσοκομείο.

Mail που εστάλη από το σχολείο στους γονείς, γράφει:

«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες ως διευθύντρια και ως Σύλλογος Διδασκόντων νιώθουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε για το υποτιθέμενο περιστατικό που έλαβε χώρα στο χώρο του σχολείου και να σας διαβεβαιώσουμε, ότι οι ειδήσεις που διαβάζετε ή ακούτε αναφορικά με το υποτιθέμενο συμβάν είναι προϊόν παραπληροφόρησης. Ουδέποτε ήπιε μαθητής από φαρμακευτικό σκεύασμα συμμαθητή του και ουδέποτε έγινε τέτοιο challenge στο χώρο του σχολείου. Εμείς κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας εκεί που οφείλαμε και όχι στα ανθρωποφάγα κανάλια».