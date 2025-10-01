Πάνος Ρούτσι: «Αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα» - Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Απαραίτητη κρίθηκε η μεταφορά του Πάνου Ρούτσι σε ξενοδοχείο το μεσημέρι της Τετάρτης, εν μέσω των κινητοποιήσεων της πανελλαδικής απεργίας και την παρουσία των χιλιάδων διαδηλωτών στο Σύνταγμα, με την υγεία του να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, ενός εκ των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, διανύει τη 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε εκ νέου κάθε φροντίδα από γιατρούς και διασώστες, καθώς και να υποβληθεί σε εξετάσεις, «γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο».

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ:

Από την έναρξη της απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, το ΕΚΑΒ έχει διασφαλίσει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα με σταθερή παρουσία πληρωμάτων ασθενοφόρου ή μοτοσικλετών της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, όπως άλλωστε προβλέπεται για το κέντρο της Αθήνας.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρακολουθούν καθημερινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα την κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας με έλεγχο ζωτικών σημείων και κλινικής εικόνας, επισημαίνοντας διαρκώς την αναγκαιότητα τακτικού ιατρικού και εργαστηριακού ελέγχου για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ωστόσο, μέχρι και σήμερα ο ίδιος δεν έχει αποδεχθεί να υποβληθεί σε τέτοιου είδους εξετάσεις, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την παρακολούθηση και την ετοιμότητα για άμεση και ασφαλή διακομιδή του σε νοσοκομείο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Επισημαίνεται ότι μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

