ΠΑΓΝΗ: Οι γιατροί δίνουν μάχη για το 3χρονο κορίτσι που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Αγωνία επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη να κρατήσουν στη ζωή το 2,5 ετών κορίτσι από τη Ρόδο, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το παιδί, βρετανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς κρίθηκε αναγκαία η άμεση εισαγωγή του σε ΜΕΘ Παίδων και η νευροχειρουργική του αντιμετώπιση.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο οποίος επέβλεψε προσωπικά τη δύσκολη επέμβαση, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά κρίσιμη: «Το παιδί έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και υποβλήθηκε αμέσως σε νέα αξονική, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε τμήμα του εγκεφάλου. Ξεκινήσαμε χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό οίδημα. Ολοκληρώθηκε στις 5 τα ξημερώματα και το κοριτσάκι παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

Η φράση «Dum spiro, spero» – «όσο αναπνέω, ελπίζω», με την οποία ο κ. Χαλκιαδάκης περιέγραψε την κατάσταση, συμπυκνώνει το κλίμα που επικρατεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν για διακοπές στο νησί μαζί με συγγενείς. Εντοπίστηκε στον πυθμένα της πισίνας του ξενοδοχείου περίπου στις 12:30 το μεσημέρι και ανασύρθηκε χωρίς σφυγμό. Τις πρώτες βοήθειες του παρείχε Βρετανός γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι γιατροί ζήτησαν τη διακομιδή του σε εξειδικευμένο κέντρο. Το ΕΚΑΒ επέλεξε το ΠΑΓΝΗ, καθώς η πτήση προς την Κρήτη ήταν συντομότερη από εκείνη προς την Αθήνα – ένδειξη της κρισιμότητας των στιγμών.

Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, ενώ ο θείος που το είχε υπό την επίβλεψή του και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου συνελήφθησαν στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις συνθήκες του περιστατικού.