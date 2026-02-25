Απεργία ΠΟΕΕΤ σήμερα: Θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον επισιτισμό, μετά από ανάλογη απόφαση που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).
Η πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν:
«Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον Επισιτισμό και την εστίαση με:
- Αυξήσεις στους μισθούς
- 5ήμερο, 8ωρο, 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα να χορηγείται προσαύξηση όπως σε εργαζόμενους σε όλους τους κλάδου της Ελληνικής Οικονομίας.
- Επαναφορά της χρονικής ισχύς του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζόμενων στα προ μνημονίου επίπεδα και σε ποσοστό κάλυψης στο 80% του μισθού όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους ανέργους.
- Κατάργηση της ψευδούς υποδηλωμένης εργασίας.
- Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας παντού».