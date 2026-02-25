Έβρος: Σε κρίσιμη κατάσταση η περιοχή - Ολονύχτια μάχη των κατοίκων, ήχησε το 112 λόγω υπερχείλισης του ποταμού

Ολονύχτα μάχη έδωσαν οι κάτοικοι των παρακτίων περιοχών του ποταμού Έβρου, καθώς η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα 7 μέτρα.

Η κατάσταση στην περιοχή του Έβρου είναι κρίσιμη, ενώ οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής καθώς γήπεδα και μπασκέτες έχουν σχεδόν καλυφθεί από τα νερά, με τις Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, έτοιμες να παρέμβουν όπου χρειαστεί.

Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των Λαβάρων Σουφλίου, προκειμένου να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης.

Το πρωί της Τρίτης, έσπασε ένα ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύσουν τον κάμπο μπροστά από το χωριό.

Λόγω της κατάστασης, τοπικό συντονιστικό όργανο αποφάσισε το κλείσιμο όλων των διελεύσεων από τον κάθετο οδικό άξονα, ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν να είναι προσεκτικοί και να χρησιμοποιήσουν σάκους με άμμο όπου χρειάζεται, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων πλημμυρών.

Στο Πύθιο τα νερά έχουν ήδη φτάσει στις αυλές των σπιτιών, ενώ στα Λάβαρα το σπάσιμο φράγματος επιδείνωσε την κατάσταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι κάτοικοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν προσωρινά αναχώματα με σακιά άμμου για να προστατεύσουν τα σπίτια τους.

Παράλληλα, οι βουλγαρικές αρχές ενημέρωσαν ότι για τις επόμενες 36 ώρες αναμένονται μεγάλες ποσότητες νερού από τη χώρα τους, ενώ σημαντικές ροές καταγράφονται και από την Τουρκία. Η παροχή φτάνει περίπου τα 1.500 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, με τους κατοίκους να αναφέρουν έντονο θόρυβο από τα νερά που κατεβαίνουν από τις γειτονικές χώρες.

Ήδη έχουν πλημμυρίσει πάνω από 150.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, με τους αγρότες να ανησυχούν για καθυστερήσεις στις σπορές. Οι κάτοικοι παραμένουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενη εισροή υδάτων στα σπίτια τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

