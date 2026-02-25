Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων: Εκκενώθηκαν τα δικαστήρια

Συναγερμός σήμανε το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι προειδοποίησαν τηλεφωνικά, ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στον χώρο, δίνοντας χρονικό περιθώριο 40 λεπτών.

Αμέσως ξεκίνησε η εκκένωση όλων των κτιρίων του δικαστικού συγκροτήματος. Δυνάμεις της Δικαστικής Αστυνομίας απομάκρυναν εργαζόμενους και πολίτες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι τόσο στο εσωτερικό όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι διαδικασίες σε αίθουσες δικαστηρίων και ανακριτικά γραφεία ανεστάλησαν, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο διενεργεί εξονυχιστικό έλεγχο.

Η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.



Με πληροφορίες από ΕΡΤ